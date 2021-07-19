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Лукашенко сравнил санкции с удавкой, которую попытались набросить на шею Беларуси
Источник материала: ОНТ
Белорусская повестка актуальна, в том числе и в арабоязычном мире. Сегодня
Сам канал заявляет о беспристрастном освещении событий. Александр Лукашенко поприветствовал стремление узнать из первых уст, что происходит в стране и вокруг неё. Ведь Беларусь в последнее время часто фигурирует в лентах международных новостных агентств.
Согласно договоренностям с обладателями эксклюзива – телеканалом Sky News, сегодня мы дадим лишь два актуальных фрагмента беседы. Полная версия интервью в ближайшие дни выйдет у их обладателей. Затем она появится и на белорусском телевидении.
Sky News Arabia – круглосуточный новостной канал со штаб-квартирой в Абу-Даби. Вещает на Ближний Восток и Северную Африку. Аудитория – примерно 50 миллионов домохозяйств. Журналиста интересовали взаимоотношения Беларуси и западных государств. Что произошло в небе и на земле, когда самолёт Ryanair пролетал над нашей страной? И ожидала ли белорусская сторона, что последует за инцидентом? Санкционное давление Президент сравнил с удавкой, которую попытались набросить на шею Беларуси. А на вопрос о влиянии западных санкций на белорусскую экономику Александр Лукашенко ответил в цифрах.
Нынешние отношения со странами Евросоюза и Соединёнными Штатами, по мнению Президента, едва ли можно назвать диалогом. Масла в огонь, как и прежде, подливает Литва. В адрес Беларуси сыпятся претензии, связанные с увеличившимся потоком нелегальных мигрантов. Все обвинения белорусский Президент считает бездоказательными.
Среди других тем – отношения Минска и Москвы и планы по участию белорусских властей в грядущей сессии Генеральной ассамблеи ООН. В общей сложности – около часа прямого и открытого разговора.
Интервью Александра Лукашенко покажут в ближайшие дни.
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Белорусская повестка актуальна, в том числе и в арабоязычном мире. Сегодня Президент дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Говорили об инциденте с самолётом Ryanair,...
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