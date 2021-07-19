Лукашенко сравнил санкции с удавкой, которую попытались набросить на шею Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусская повестка актуальна, в том числе и в арабоязычном мире. Сегодня Президент дал интервью телеканалу Sky News Arabia . Говорили об инциденте с самолётом Ryanair, отношениях с Западом и влиянии санкций. Словом, никаких запретных тем.





Сам канал заявляет о беспристрастном освещении событий. Александр Лукашенко поприветствовал стремление узнать из первых уст, что происходит в стране и вокруг неё. Ведь Беларусь в последнее время часто фигурирует в лентах международных новостных агентств.

Согласно договоренностям с обладателями эксклюзива – телеканалом Sky News, сегодня мы дадим лишь два актуальных фрагмента беседы. Полная версия интервью в ближайшие дни выйдет у их обладателей. Затем она появится и на белорусском телевидении.

Sky News Arabia – круглосуточный новостной канал со штаб-квартирой в Абу-Даби. Вещает на Ближний Восток и Северную Африку. Аудитория – примерно 50 миллионов домохозяйств. Журналиста интересовали взаимоотношения Беларуси и западных государств. Что произошло в небе и на земле, когда самолёт Ryanair пролетал над нашей страной? И ожидала ли белорусская сторона, что последует за инцидентом? Санкционное давление Президент сравнил с удавкой, которую попытались набросить на шею Беларуси. А на вопрос о влиянии западных санкций на белорусскую экономику Александр Лукашенко ответил в цифрах.

Нынешние отношения со странами Евросоюза и Соединёнными Штатами, по мнению Президента, едва ли можно назвать диалогом. Масла в огонь, как и прежде, подливает Литва. В адрес Беларуси сыпятся претензии, связанные с увеличившимся потоком нелегальных мигрантов. Все обвинения белорусский Президент считает бездоказательными.

Среди других тем – отношения Минска и Москвы и планы по участию белорусских властей в грядущей сессии Генеральной ассамблеи ООН. В общей сложности – около часа прямого и открытого разговора.

Имад аль-Атраш, главный редактор новостей телеканала Sky News Arabia: «Весь мир и телезрители в различных странах интересуются тем, что происходит в Беларуси, поскольку это в международной повестке дня. Все вопросы, которые я направил при подготовке к интервью, были сохранены, в том числе те, которые касались внутренней ситуации в Беларуси или, скажем, задержания Романа Протасевича. Я получил ответы на все вопросы.

Интервью Александра Лукашенко покажут в ближайшие дни.

ФОТО: president.gov.by

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