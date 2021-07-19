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Хаски выплюнул сухой корм, а потом начал есть каждый кусочек по отдельности. Посмотрите, это похоже на ритуал! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике хаски придумал странный, но забавный способ есть сухой корм. Он взял в пасть несколько кусочков корма, а потом выплюнул их на пол и съел каждый по отдельности. Может, так вкуснее?
Пользователей Сети рассмешил изобретательный пес: «Ахах, целый ритуал устроил», «Может он хотел хозяйку угостить?», «С пола вкуснее», «У него дробное питание», – писали комментаторы.
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Хаски выплюнул сухой корм, а потом начал есть каждый кусочек по отдельности. Посмотрите, это похоже на ритуал! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хаски придумал странный, но забавный способ есть сухой корм. Он взял в пасть несколько кусочков корма, а потом выплюнул их...
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