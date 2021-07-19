ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хаски выплюнул сухой корм, а потом начал есть каждый кусочек по отдельности. Посмотрите, это похоже на ритуал! (ВИДЕО)

19.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хаски выплюнул сухой корм, а потом начал есть каждый кусочек по отдельности. Посмотрите, это похоже на ритуал! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике хаски придумал странный, но забавный способ есть сухой корм. Он взял в пасть несколько кусочков корма, а потом выплюнул их на пол и съел каждый по отдельности. Может, так вкуснее?


Пользователей Сети рассмешил изобретательный пес: «Ахах, целый ритуал устроил», «Может он хотел хозяйку угостить?», «С пола вкуснее», «У него дробное питание», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хаски придумал странный, но забавный способ есть сухой корм. Он взял в пасть несколько кусочков корма, а потом выплюнул их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская встретилась с Госсекретарем США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by