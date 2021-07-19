|
Врач-колопроктолог назвал самые ранние признаки рака толстой кишки
Источник материала: ОНТ
Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый из Санкт-Петербурга рассказал о первых признаках рака толстой кишки, пишет портал
На ранних стадиях, по словам врача, заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть некоторая особенность.
Но шансы на то, чтобы заметить такой симптом самостоятельно, невелики. Медик посоветовал ежегодно для раннего выявления болезни сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он будет положительным, надо делать фиброколоноскопию, утверждает доктор.
Также специалист назвал самые ранние симптомы рака прямой кишки:
Врач обратил внимание на то, что многих не настораживают эти признаки, – пациенты объясняют их геморроем.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый из Санкт-Петербурга рассказал о первых признаках рака толстой кишки, пишет портал «Доктор Питер». На ранних стадиях, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)