Врач-колопроктолог назвал самые ранние признаки рака толстой кишки

Источник материала: ОНТ

Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый из Санкт-Петербурга рассказал о первых признаках рака толстой кишки, пишет портал «Доктор Питер» .

На ранних стадиях, по словам врача, заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть некоторая особенность.

Но шансы на то, чтобы заметить такой симптом самостоятельно, невелики. Медик посоветовал ежегодно для раннего выявления болезни сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. Если он будет положительным, надо делать фиброколоноскопию, утверждает доктор.

Также специалист назвал самые ранние симптомы рака прямой кишки:

кровотечения при дефекации разной степени выраженности;

слизь в стуле;

ощущение инородного тела в заднем проходе;

расстройства дефекации.

Врач обратил внимание на то, что многих не настораживают эти признаки, – пациенты объясняют их геморроем.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram