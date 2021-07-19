В Москве отменили систему QR-кодов для вакцинированных

Источник материала: ОНТ

Ситуация с вакцинацией в России выходит на необходимый для снижения заболеваемости уровень, сообщили в мэрии Москвы. Именно в российской столице введены самые жесткие меры для активизации прививочной кампании. Самой спорной стала система QR-кодирования, когда привитым присваивали оптические метки. Только по ним можно было, например, попасть в ресторан или в места массового скопления людей. Чтобы не потерять определенные свободы, всего за месяц на прививку решились 2 млн москвичей, что позволило почти в два раза снизить количество ежедневных инфицирований. Сегодня система цифровых пропусков отменена.

Введенная три недели назад система QR-кодов для вакцинированных, когда без них невозможно было попасть ни в одно заведение общепита, действовать перестала. Причина в том, что прививочная кампания в российской столице набрала нужные темпы.

Это уже позволило остановить рост заболеваемости и перестать бить рекорды по смертям. Из ковидного фонда выведено более 6000 коек. Регионы сразу же взяли на вооружение опыт Москвы, а где-то даже пошли дальше. Там до «раскодировки» еще далеко. Во Владимирской области, например, QR-коды стали пропуском не только в рестораны. Непривитые попали в стоп-лист фитнес-центров, салонов красоты, парикмахерских, кинотеатров и отелей. Отрасль, чтобы не закрыться, сама становится центрами вакцинации. Прививают и своих сотрудников, и обычных горожан. Перспектива лишиться не только права съесть суп в кафе конвертировалась-таки в повышенный спрос на вакцину.

Почти половина москвичей признались, что именно нововведение с QR-кодированием повлияло на их решение вакцинироваться от COVID-19. Многих обязали на работе – 60% работников сферы услуг должны быть привиты. Но есть и те, чье решение абсолютно личное.

Сами власти признали: информационная кампания по продвижению вакцин ранее была провалена. Но сейчас в Москве открыты несколько прививочных пунктов, которые не имеют аналогов не только в Европе, но и в мире. Пропускная способность каждого – минимум 6000 человек в сутки. В общей сложности, только в Москве сейчас работает 300 центров вакцинации, и власти обещают наращивать мощности.

Повод для этого все еще есть. Госпитализация в Москве остается на достаточно высоком уровне, медленно снижается и число заболевших. Отмена QR-кодов сохраняет необходимость соблюдения общепитом всех санитарных норм – речь о масках, перчатках и социальной дистанции. Антиковидные требования снимаются только для тех ресторанов, где решат продолжить работу по системе оптических меток. Городские власти обещают контролировать динамику вакцинации. Если послабления заметно снизят ее темпы, то ограничительные меры могут вернуть.

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