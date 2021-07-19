|
«Они в нас стреляли». Мигранты рассказали, как в Литве против них применили оружие
Источник материала: ОНТ
Нарушение прав и грубое обращение, которые совсем не сочетаются с «европейскими ценностями». Мигранты попадают в соседнюю Литву и сталкиваются с серьезными сложностями. Белорусские пограничники выявили три группы нелегалов, которые перешли границу из Литвы.
Задержаны 5 человек, среди них беременная женщина и дети, которые на себе испытали «гостеприимство» литовских людей в форме. Сопредельная сторона, избивая и принуждая к даче показаний о подкупе белорусских пограничников, под угрозой расправы, силой отправила их в Беларусь. На данный момент инцидент официальный Вильнюс не прокомментировал. Вот что говорят сами мигранты.
За последние 48 часов белорусские пограничники обнаружили несколько групп мигрантов, которые перешли границу из Литвы на различных участках. Прокомментировали ситуацию в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Здоровью иностранцев сейчас ничего не угрожает. Беременную женщину оперативно доставили в Ошмянскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение прав и грубое обращение, которые совсем не сочетаются с «европейскими ценностями». Мигранты попадают в соседнюю Литву и сталкиваются с серьезными...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)