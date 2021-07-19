«Они в нас стреляли». Мигранты рассказали, как в Литве против них применили оружие

Источник материала: ОНТ

Нарушение прав и грубое обращение, которые совсем не сочетаются с «европейскими ценностями». Мигранты попадают в соседнюю Литву и сталкиваются с серьезными сложностями. Белорусские пограничники выявили три группы нелегалов, которые перешли границу из Литвы.





Задержаны 5 человек, среди них беременная женщина и дети, которые на себе испытали «гостеприимство» литовских людей в форме. Сопредельная сторона, избивая и принуждая к даче показаний о подкупе белорусских пограничников, под угрозой расправы, силой отправила их в Беларусь. На данный момент инцидент официальный Вильнюс не прокомментировал. Вот что говорят сами мигранты.

«В Литве мы очень голодали, я беременна, но никого это не волновало. Здесь нам очень помогают, нас сразу накормили и напоили. Если бы нам не помогли, мы бы умерли там в лесу».

«В Литве нас ждал кошмар. Люди к нам относились плохо, не уважали нас. Даже несмотря на то, что она беременна. Все говорят, что в Европе свобода, нет расизма, но это не так. Я видел эту армию сегодня, как они в нас стреляли».

За последние 48 часов белорусские пограничники обнаружили несколько групп мигрантов, которые перешли границу из Литвы на различных участках. Прокомментировали ситуацию в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «В ходе опроса иностранцы сообщили, что являются гражданами Ирака. И они находились на территории Литвы в лагере беженцев, где их допрашивали и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а допрос сопровождался физическим насилием. После этого их привезли к границе и под угрозой применения оружия заставили перейти на белорусскую территорию. Один из беженцев также заявил, что на территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Документы, удостоверяющие личность, которые иностранцы предоставили по их требованию, были уничтожены. Затем группу граждан Ирака с применением физического насилия выдворили из территории Литвы в Беларусь» .

Здоровью иностранцев сейчас ничего не угрожает. Беременную женщину оперативно доставили в Ошмянскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь.

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