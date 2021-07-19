ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Они в нас стреляли». Мигранты рассказали, как в Литве против них применили оружие

19.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Они в нас стреляли». Мигранты рассказали, как в Литве против них применили оружие

Нарушение прав и грубое обращение, которые совсем не сочетаются с «европейскими ценностями». Мигранты попадают в соседнюю Литву и сталкиваются с серьезными сложностями. Белорусские пограничники выявили три группы нелегалов, которые перешли границу из Литвы. 


Задержаны 5 человек, среди них беременная женщина и дети, которые на себе испытали «гостеприимство» литовских людей в форме. Сопредельная сторона, избивая и принуждая к даче показаний о подкупе белорусских пограничников, под угрозой расправы, силой отправила их в Беларусь. На данный момент инцидент официальный Вильнюс не прокомментировал. Вот что говорят сами мигранты.

«В Литве мы очень голодали, я беременна, но никого это не волновало. Здесь нам очень помогают, нас сразу накормили и напоили. Если бы нам не помогли, мы бы умерли там в лесу».

«В Литве нас ждал кошмар. Люди к нам относились плохо, не уважали нас. Даже несмотря на то, что она беременна. Все говорят, что в Европе свобода, нет расизма, но это не так. Я видел эту армию сегодня, как они в нас стреляли». 

За последние 48 часов белорусские пограничники обнаружили несколько групп мигрантов, которые перешли границу из Литвы на различных участках. Прокомментировали ситуацию в Государственном пограничном комитете Беларуси. 

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: «В ходе опроса иностранцы сообщили, что являются гражданами Ирака. И они находились на территории Литвы в лагере беженцев, где их допрашивали и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а допрос сопровождался физическим насилием. После этого их привезли к границе и под угрозой применения оружия заставили перейти на белорусскую территорию. Один из беженцев также заявил, что на территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Документы, удостоверяющие личность, которые иностранцы предоставили по их требованию, были уничтожены. Затем группу граждан Ирака с применением физического насилия выдворили из территории Литвы в Беларусь» . 

Здоровью  иностранцев сейчас ничего не угрожает. Беременную женщину оперативно доставили в Ошмянскую центральную районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушение прав и грубое обращение, которые совсем не сочетаются с «европейскими ценностями». Мигранты попадают в соседнюю Литву и сталкиваются с серьезными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская встретилась с Госсекретарем США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by