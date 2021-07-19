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Не салат – мечта! Черника, сыр и руккола, но изюминка – в соусе. Такого вы точно не пробовали!
Источник материала: ОНТ
Рецепт необычного летнего салата с черникой опубликовал на своей странице в Instagram
Как готовить: 100 г черники залейте 80 мл красного вина и поставьте на огонь. На среднем огне уварите смесь до уменьшения объема вдвое, затем протрите массу через сито. Добавьте 10 г сливочного масла, пропущенный через пресс зубчик чеснока, соль и сахар по вкусу, молотый перец. Отрегулируйте вкус, добавив острый томатный соус чили.
Горсть листьев рукколы выложите в салатницу, добавьте горсть черники и 25 г мягкого сыра, порезанного кубиками. Полейте салат ягодным соусом.
Фото: Instagram
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Рецепт необычного летнего салата с черникой опубликовал на своей странице в Instagram «Едимдома.ру». Салат состоит всего из трех ингредиентов, однако изюминкой блюда...
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