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Генпрокуратура: контент еще 10 Telegram-чатов и каналов признан экстремистским

19.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура: контент еще 10 Telegram-чатов и каналов признан экстремистским

Экстремистским признан контент еще 10 Telegram-чатов и каналов, сообщает Генпрокуратура.

Органы прокуратуры проанализировали информацию, размещенную в чатах и каналах Telegram, – «Серебрянка Партизанская», «97% Серебрянка», «Реальная Беларусь», «Московский 97%», «Щучинские новости», «Обсуждаем Опасный Брест», «Мосты для жизни чат», «Чечерск для жизни», «Солидарность Ивацевичи», «ЛЕПЕЛЬ-Телеграмм», а также в YouTube-канале «Реальная Беларусь».

Установлено – в них содержались призывы к хулиганским действиям и массовым беспорядкам, применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Кроме того, в данных Telegram-каналах и чатах размещались оскорбительные сообщения и комментарии, разжигающая социальную рознь и вражду.

В связи с этим органы прокуратуры на основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами.

Суды в полном объеме удовлетворили заявления прокуроров. Копии решений направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.

Фото: из архива БЕЛТА

 

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Теги: Брест
 
 
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Экстремистским признан контент еще 10 Telegram-чатов и каналов, сообщает Генпрокуратура. Органы прокуратуры проанализировали информацию, размещенную в чатах и...
 
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