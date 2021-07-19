Генпрокуратура: контент еще 10 Telegram-чатов и каналов признан экстремистским

Источник материала: ОНТ

Экстремистским признан контент еще 10 Telegram-чатов и каналов, сообщает Генпрокуратура.

Органы прокуратуры проанализировали информацию, размещенную в чатах и каналах Telegram, – «Серебрянка Партизанская», «97% Серебрянка», «Реальная Беларусь», «Московский 97%», «Щучинские новости», «Обсуждаем Опасный Брест», «Мосты для жизни чат», «Чечерск для жизни», «Солидарность Ивацевичи», «ЛЕПЕЛЬ-Телеграмм», а также в YouTube-канале «Реальная Беларусь».

Установлено – в них содержались призывы к хулиганским действиям и массовым беспорядкам, применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества. Кроме того, в данных Telegram-каналах и чатах размещались оскорбительные сообщения и комментарии, разжигающая социальную рознь и вражду.

В связи с этим органы прокуратуры на основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами.

Суды в полном объеме удовлетворили заявления прокуроров. Копии решений направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.

Фото: из архива БЕЛТА

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