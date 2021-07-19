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Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова

19.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ольга, мы стали говорить о терактах. Пока заговорили только о двух попытках в отношении Григория Азаренка и Олега Гайдукевича. Какие еще у нас были?

Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Надо вспомнить о том, что в этом году это не два последних теракта. У нас была попытка совершить теракт в марте этого года. Если вы помните, как раз сотрудниками ГУБОПиК было раскрыто преступление и задержан человек, который пытался совершить теракт.

Алена Сырова, СТВ:
Напомните, пожалуйста, о чем идет речь.

Ольга Чемоданова:
Житель Пинского района 1985 года рождения, который установил самодельное устройство в мусорных контейнерах в одном из районов Минска, возле детского сада в Чижовке. Вторая его часть была – это Борисовский район, где он и был задержан, пресечена его деятельность в части попытки совершить теракт. Кто этот человек? Я пыталась понять, кто эти люди, к чему они готовы.

На самом деле радикализация произошла не в августе и не в сентябре прошлого года. Мы стали наблюдать это уже к ноябрю. Сначала это была толпа – разъяренные люди, самодельные взрывные устройства. Что они выносили на улицы, вспомните: ежи, ножи, бутылки с горючей смесью.

Алена Сырова:
Это нельзя назвать радикализмом?

Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова

Ольга Чемоданова:
В любом случае, мы это наблюдали постепенно. Это не было сразу явно, отчетливо видно. И только в ноябре мы стали говорить о том, что толпа радикализировалась. Это уже были агрессивно настроенные люди и определенные движения. А потом постепенно это уходило в интернет-сообщества, Telegram-чаты. Возвращаясь к тому, кто же те люди, которые сегодня пытаются совершить теракт в отношении наших граждан, журналистов. Я даже не буду говорить, какой профессии должны быть эти люди, это может быть любой.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сколько милиционеров было, приходили.

Ольга Чемоданова:
Посмотрите, март этого года. 1985 года рождения, это 30+, гражданин, наш житель, Пинский район. Трижды судим за кражи. Какой еще портрет можно здесь нарисовать?

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
 
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