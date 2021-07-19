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Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.
Владимир Корниенко, депутат Одесского городского совета Украины:
Я считаю, что у вас страна независимая, вы должны самостоятельно разбираться в своих проблемах, а мы должны экономически поддерживать. Конечно же, страны, которые граничат с Беларусью, должны прежде всего думать о какой-то экономической взаимовыгоде, а не влазить в политические дрязги друг друга.
Депутаты двух стран обменялись опытом в подготовке социальных программ, развитии здравоохранения и поддержке молодежи.
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Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения
Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением...
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