ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

19.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около сотни мероприятий. Церемония закрытия отгремела 18 июля в Летнем амфитеатре. Гала-концерт собрал больше 6 000 зрителей.

Чья творческая звезда зажглась на музыкальном витебском небосводе и чем запомнилось четырехчасовое шоу, в репортаже Вероники Кудринецкой.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Из Осиповичей приехали, в первый раз здесь.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Ждем хорошего выступления, красочного шоу.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Мы приезжаем уже пятый год.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Счастье неописуемое, эмоции через край.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Мы местные.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Открытие было очень красивое, нам очень понравилось.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Это замечательный праздник, это праздник встречи друзей, встречи с искусством.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Тысячи огней, десятки экранов и сотни тонн сценического оборудования. Только световых приборов на церемонии закрытия фестиваля было более 3 000. А еще масштабные декорации-трансформеры, и знаменитый на весь мир Летний амфитеатр в Витебске и сам становится целым миром. Молдавский най.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Французская харизма.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Украинский колорит.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Русская многогранность.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

И все это приправлено белорусским колоритом.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Читайте также:

Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри

Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой

Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Все как по нотам. Оригинальная и высокотехнологичная музыкальная феерия окунает зрителя в атмосферу постоянного движения и поиска ответов.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Красивейшее и трогательное представление мирового уровня никого не оставило равнодушным, когда на сцене звучала победная Je t'aime в исполнении Комнема Вуковича. В 2021 году Гран-при детского вокального конкурса уезжает в Черногорию.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Гала-концерт как квинтэссенция всего фестиваля. Здесь же, под сводами Летнего амфитеатра, звучали голоса молодых исполнителей – «Славянский хит» под аккомпанемент Президентского оркестра.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Зал замер в ожидании. Взмах дирижерской палочки, и вот уже кубинец искрометно исполнил русскую народную песню, а эквадорка зажгла под ритмы русского романса.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

В зрительном зале – улыбки, танцы и овации. Гости праздника, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали эмоций, подпевая в такт.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Вот что значит окунуться с головой в атмосферу василькового лета и буквально упасть в объятия волшебных мотивов на берегу Западной Двины. Возможность, которая бывает только раз в году. А значит, самое время слышать, слушать и наслаждаться.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре-2021»

Спустя шесть лет статуэтка вновь уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Белорус Даниил Мышковец разделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Ты победитель!

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Воскресный июльский вечер для одних стал стартовой площадкой в творческом пути, а для других – возможностью встретиться с коллегами, друзьями и белорусским зрителем. Очередное доказательство того, что искусство должно быть рядом с людьми, помогать творить добро.

«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Вероника Кудринецкая:  
Тысячи красочных огней озарили небо над Витебском. В культурной столице гремит салют, а это значит, что 30-й, юбилейный фестиваль искусств «Славянский базар» завершен. Но лишь только для того, чтобы в следующем году вернуться с еще большим размахом.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by