«Эмоции через край». Лучшие моменты церемонии закрытия «Славянского базара-2021»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 30 лет объединяет братские народы. Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около сотни мероприятий. Церемония закрытия отгремела 18 июля в Летнем амфитеатре. Гала-концерт собрал больше 6 000 зрителей.

Чья творческая звезда зажглась на музыкальном витебском небосводе и чем запомнилось четырехчасовое шоу, в репортаже Вероники Кудринецкой.





Из Осиповичей приехали, в первый раз здесь.





Ждем хорошего выступления, красочного шоу.





Мы приезжаем уже пятый год.





Счастье неописуемое, эмоции через край.





Мы местные.





Открытие было очень красивое, нам очень понравилось.





Это замечательный праздник, это праздник встречи друзей, встречи с искусством.





Тысячи огней, десятки экранов и сотни тонн сценического оборудования. Только световых приборов на церемонии закрытия фестиваля было более 3 000. А еще масштабные декорации-трансформеры, и знаменитый на весь мир Летний амфитеатр в Витебске и сам становится целым миром. Молдавский най.





Французская харизма.





Украинский колорит.





Русская многогранность.





И все это приправлено белорусским колоритом.





Читайте также:

Группа «Корни»: каждый человек, который выходит на сцену «Славянского базара», ощущает какой-то трепет внутри

Александр Панайотов: мне бы не очень хотелось, чтобы «Славянский базар» связывали с политикой

Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово





Все как по нотам. Оригинальная и высокотехнологичная музыкальная феерия окунает зрителя в атмосферу постоянного движения и поиска ответов.





Красивейшее и трогательное представление мирового уровня никого не оставило равнодушным, когда на сцене звучала победная Je t'aime в исполнении Комнема Вуковича. В 2021 году Гран-при детского вокального конкурса уезжает в Черногорию.





Гала-концерт как квинтэссенция всего фестиваля. Здесь же, под сводами Летнего амфитеатра, звучали голоса молодых исполнителей – «Славянский хит» под аккомпанемент Президентского оркестра.





Зал замер в ожидании. Взмах дирижерской палочки, и вот уже кубинец искрометно исполнил русскую народную песню, а эквадорка зажгла под ритмы русского романса.





Димаш Кудайберген о «Славянском базаре»: фестиваль, на котором стираются всякие границы

В зрительном зале – улыбки, танцы и овации. Гости праздника, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали эмоций, подпевая в такт.





Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Вот что значит окунуться с головой в атмосферу василькового лета и буквально упасть в объятия волшебных мотивов на берегу Западной Двины. Возможность, которая бывает только раз в году. А значит, самое время слышать, слушать и наслаждаться.





«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре-2021»

Спустя шесть лет статуэтка вновь уезжает в Казахстан. Победительницей юбилейного форума стала Рухия. Белорус Даниил Мышковец разделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.





Ты победитель!





Воскресный июльский вечер для одних стал стартовой площадкой в творческом пути, а для других – возможностью встретиться с коллегами, друзьями и белорусским зрителем. Очередное доказательство того, что искусство должно быть рядом с людьми, помогать творить добро.





Вероника Кудринецкая:

Тысячи красочных огней озарили небо над Витебском. В культурной столице гремит салют, а это значит, что 30-й, юбилейный фестиваль искусств «Славянский базар» завершен. Но лишь только для того, чтобы в следующем году вернуться с еще большим размахом.