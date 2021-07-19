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Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя

19.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения

Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.

Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Белорусы и украинцы – это близкие народы. Это народы братские, это народы, которых действительно объединяет не только общая история, я уверен, объединяет и общее, и настоящее. И убежден на 100 %, что нас объединяет великое будущее, потому что славянские народы едины, и, конечно, разрывать их в принципе нельзя. Диалог идет на уровне дружеской связи, на уровне семейных связей, и это очень важно.

Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя

Депутаты двух стран также обменялись опытом в подготовке социальных программ, развитии здравоохранения и поддержке молодежи.

 
 
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Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением...
 
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