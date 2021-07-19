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Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Депутаты двух стран также обменялись опытом в подготовке социальных программ, развитии здравоохранения и поддержке молодежи.
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Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением...
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