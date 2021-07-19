Григорий Азарёнок — тем, кто оправдывает задержанных: потом же этих адвокатов под нож пустили, когда красный террор начался

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу « По существу » обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вот вам исторический живой пример. Анархист Нечаев и его проект «Народная расправа». Тоже по спискам. Ничего не напоминает? 30 интернированных, Президента убрать и так далее. Это все было.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Я хотел подхватить историческую тему, но немножко в другом аспекте. Когда какая-то бомбистка в конце XIX – начале XX века убила губернатора, нашлось светлое общество, либерал-демократы, адвокаты начали ее оправдывать. По-моему, даже в суде ее оправдали – Вера Засулич. Это вот эти шрайбманы, чалые, халезины. Но потом же этих адвокатов под нож пустили, когда красный террор начался, когда они к власти пришли. Вы не сдержите это потом. Они вас будут резать. Это может сдержать только белорусская милиция сейчас.





Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: :

Иначе гражданская война.

Григорий Азаренок:

Они вас будут убивать за цвет глаз, за национальность.

Кирилл Казаков:

Пример этому – Украина. Ведь уже не один эксперт сказал, что по сути там строится фашиствующее общество. Я не беру на себя право говорить об этом, но я читаю, озвучиваю то, что говорили.

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