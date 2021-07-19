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Олег Гайдукевич о Светлане Тихановской: «Она говорит от лица Литвы, фактически. Потому что Литва её кормит»

20.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ни Тихановская, ни Латушко не имеют права говорить от лиц, имеющих альтернативную точку зрения. Эти люди сейчас занимаются Конституцией, готовятся к выборам. Они разбредутся по парам.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Она в Америке говорит от лица граждан Беларуси.

Олег Гайдукевич:
Она говорит от лица Литвы фактически. Потому что Литва ее кормит. Кто кормит, от того и говорит. Кто кофточку покупает, за того ты и говоришь. Литва ей покупает кофточку, еду. А Латушко – бутылки.

Олег Гайдукевич о Светлане Тихановской: «Она говорит от лица Литвы, фактически. Потому что Литва её кормит»

Юрий Воскресенский, политолог:
Очень правильно вы говорите. Очень важно, чтобы люди увидели, что они не только самозванцы, у них нет…

Кирилл Казаков:
Хорошее слово. Впервые услышал.

Юрий Воскресенский, политолог:
Самозванцы, да. А это так и есть. Но у них нет даже элементарного политического чутья, навыков политической работы, ведь все, к чему они призывают в рамках нарратива, чем хуже, тем лучше. Да ты наоборот скажи: а мы хотим выделить средства ГУБОПу.

Олег Гайдукевич:
Сегодня интервью Тихановской. Что будут просить у Байдена? Деньги, когда победим. Но это сказка. Украина ждет до сих пор. До сих пор ждут деньги – обманули, ничего не дали. А второе, что будете просить? Надо, чтобы санкции больше работали. Слабо работают санкции. Вдумайтесь. Человек хочет страну уничтожить.

Олег Гайдукевич о Светлане Тихановской: «Она говорит от лица Литвы, фактически. Потому что Литва её кормит»

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
И она рассказывает до сих пор: белорусы борются, выступают. Она до сих пор это рассказывает. Она реально, что ли, так думает?

Алена Сырова, СТВ:
Вадим Боровик говорил о санкциях, что необходимо ввести ответственность в отношении тех людей, которые призывают к санкциям.

Олег Гайдукевич:
А уже разработан законопроект вместе с «Круглым столом», и на осенней сессии он будет.

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