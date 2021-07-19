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Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 570

20.07.2021 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще девять человек, их общее количество достигло 570.

Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 570

В список включены: Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов (заключены под стражу, выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), Александр Юрчик, Андрей Тарасовец, Владимир Матюх, Вячеслав Ельницкий, а также несовершеннолетние Иван Потейчук и Максим Имховик (вынесены приговоры по ч. 2 ст. 293 и ч. 1 ст. 342), передает БелаПАН.

Правозащитники потребовали их немедленного освобождения.

Ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; ст. 293 — массовые беспорядки.

 
 
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Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще девять человек, их общее количество достигло 570.
 
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