Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 570

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными еще девять человек, их общее количество достигло 570.





В список включены: Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов (заключены под стражу, выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), Александр Юрчик, Андрей Тарасовец, Владимир Матюх, Вячеслав Ельницкий, а также несовершеннолетние Иван Потейчук и Максим Имховик (вынесены приговоры по ч. 2 ст. 293 и ч. 1 ст. 342), передает БелаПАН .

Правозащитники потребовали их немедленного освобождения.

Ст. 342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; ст. 293 — массовые беспорядки.