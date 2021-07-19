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Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкен

20.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США и лидер оппозиции Беларуси обсудили ряд вопросов. В частности, Тихановская призвала усилить политическое и экономическое давление на Лукашенко.

Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкен
Фото: Telegram/tsikhanouskaya
Светлана Тихановская в Вашингтоне встретилась с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Встреча длилась час. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

На встрече Тихановская призвала США:


— принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа, расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;

— дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с официальным Минском не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси — посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси — тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»;

— усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, закрыть лазейки для обхода санкций и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;

— оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;

— принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.

Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом — и они обсуждают белорусский вопрос.

20 июля у Светланы Тихановской запланирована встреча в Белом доме.

Как заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Джен Псаки, в Белом доме не уверены в том, что она будет встречаться с президентом США Джо Байденом.

«Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь», — цитирует ТАСС Псаки.

«Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы», — добавила представитель американского президента.
 
 
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Госсекретарь США и лидер оппозиции Беларуси обсудили ряд вопросов. В частности, Тихановская призвала усилить политическое и экономическое давление на Лукашенко.
 
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