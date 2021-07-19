Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкен

Светлана Тихановская в Вашингтоне встретилась с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Встреча длилась час. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

На встрече Тихановская призвала США:





— принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых медиа, расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;





— дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с официальным Минском не будут признаны юридически и аннулируются: «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси — посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси — тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»;





— усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, закрыть лазейки для обхода санкций и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой;





— оказать дипломатическую поддержку белорусским демократическим силам в других странах;





— принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.





Блинкен сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом — и они обсуждают белорусский вопрос.





20 июля у Светланы Тихановской запланирована встреча в Белом доме.





Как заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Джен Псаки, в Белом доме не уверены в том, что она будет встречаться с президентом США Джо Байденом.





«Мы все еще дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь», — цитирует ТАСС Псаки.





«Мы сможем больше об этом сказать, когда эти детали будут окончательно согласованы», — добавила представитель американского президента.