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Для отдыха в Испании белорусам хватит обычной туристической шенгенской визы. Но есть нюанс
Источник материала: Партизан
Испания, как и большинство стран ЕС, ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию. Исключение – редкие случаи.
Последняя редакция приказа министерства внутренних дел Испании от 5 июля вносит послабления,
Документ гласит о том, что въезжать на территорию страны имеют право граждане, у которых есть сертификат об оконченном курсе вакцинации. Но только препаратом, одобренным ЕС или ВОЗ.
Сейчас среди одобренных вакцин – прививки Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Белорусам в настоящее время из перечисленных доступна для вакцинации китайская Verocell от производителя Sinopharm.
Документ о вакцинации должен быть получен не более чем за 14 дней до выезда.
Виза открывается в испанском визовом центре. Сделать это можно при предъявлении брони в отеле и авиабилетов. Для получения визы сертификат не нужен, он понадобится по прилете в Испанию.
Напрямую добраться до страны пока невозможно. Перелеты осуществляются через Стамбул стыковочными рейсами «Турецких авиалиний» в Барселону, Мадрид и Малагу.
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Испания, как и большинство стран ЕС, ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию. Исключение – редкие случаи.
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