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Политолог: в условиях войны, пусть даже гибридной, не может быть пятой колонны

20.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы начали говорить о зачистке или очистке, как считаю я, так называемого гражданского общества. Вы, наверное, можете себя причислять, свои структуры к гражданскому обществу. Те структуры, которые были проверены. Не имея фактов, где-то можно сказать, что я подозреваю, что это отмывочная контора, поставить знак вопроса. А знак вопроса должны снять милиционеры. Что такое гражданское общество? Вы человек, который видит его изнутри.

Политолог: в условиях войны, пусть даже гибридной, не может быть пятой колонны

Юрий Воскресенский, политолог:
Еще раз хочу сделать акцент на том, какую моральную ответственность несут лидеры этой беглой оппозиции, откармливая свою паству, провоцируя таких террористов и экстремистов. Если они хотят от этого дистанцироваться, должны немедленно выступить с заявлением, что мы не согласны с позицией депутата Гайдукевича, журналиста Азаренка, но данные методы недопустимы. Если они хотят дистанцироваться. В противном случае они скрытые, латентные подстрекатели этой группы.

Теперь что касается зачистки так называемого гражданского общества. Министр Макей говорил, что если санкции усилятся, то мы рассматриваем всю ситуацию как войну, а в условиях войны, пусть даже такой гибридной, не может быть пятой колонны. Поэтому зачищается не гражданское общество, а пятая колонна. Обратите внимание, там при обыске кого-то отпускают через трое суток, но на кого есть какой-то материал оперативный или контент, который у него нашли, или документы, касаемые неуплаты налогов, это озвучивают.

Алена Сырова, СТВ:
Некоторые уезжают, не дождавшись, пока к ним придут.

Политолог: в условиях войны, пусть даже гибридной, не может быть пятой колонны

Юрий Воскресенский:
По поводу того, что сказал Кирилл, – «отмывочная контора». Вы видели справку журналиста «Радио Свободы» Жданко. За июль, мы специально посчитали, он получил 55 000 долларов четырьмя траншами – 20, 22, 10 и 3. Представляете? Таких зарплат нет ни у кого, даже у президента США. Это кэш, который с июня у нас подпадает под уголовные деяния. Это явно кэш, который он выплачивал как минимум на содержание офиса. А может быть, и на что-то другое.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Никто не против гражданского общества.

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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
 
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