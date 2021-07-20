ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Сивец: «Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны чётко это понимать»

20.07.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Сергей Сивец: «Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны чётко это понимать»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Буквально сегодня, прямо сейчас, госпожа Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны четко это понимать. Если в августе прошлого года хотели республику взять на марше с наскока, и это не получилось, то сегодня засаленные шарповские методички, они уже уйдут в утиль. Сейчас будет совершенно другая история, будут разрабатываться другие методички в рамках продолжения этой всей кампании.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Надеюсь, мы не вспомним Гренаду?

Сергей Сивец:
И инструментами будут те лица, которые получают сегодня инструкции в Белом доме и Госдепартаменте. Что касается санкций. Это тоже будет, и экономическое давление будет. Мы, конечно, должны этому противостоять, в том числе и с точки зрения права. Сегодня уже есть статья 361 УК – призыв к совершению действий, которое наносит ущерб национальной безопасности. Но это формальная статья. Она не устанавливает существенный вред для государства – это формальный состав. Санкции – до семи лет. Однозначно ее надо менять, даже в рамках инициативы, которую «Круглый стол» выдвинул. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Экстремизм – это плохо. Терроризм – это вообще за гранью. Но того инструментария, который уже есть сегодня, нам вполне хватит, чтобы с этими явлениями справиться. И мы справимся, у нас небольшая страна, мы их уже фактически всех знаем. Но эти глобальные вызовы, угрозы, которые сегодня люди получают в Белом доме и о которых мы пока не знаем, но с которыми наверняка столкнемся, требуют более широкого и масштабного правового реагирования через новую редакцию Концепции национальной безопасности, разработку базового закона о безопасности, где четко будет прописан весь функционал, начиная от Президента и заканчивая местными органами управления и самоуправления. Не только правоохранители, а все государственные структуры. Мы должны защитить нашу страну от вызовов и угроз.

Сергей Сивец: «Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны чётко это понимать»

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сейчас этих некоторых активистов НКО, Александров, который бабки раздавал, их судят по измене Родине – какая квалификация, такая статья. Давайте зайдем в любое видео, где снимают оперативники. У них там только американские флаги. Они не изменяют родине – служат той родине, которой присягнули – США. Поэтому нужен другой термин. Я не обличен властью, человек безответственный, поэтому могу откровенно сказать. Лучший термин для этих людей подсказан нам историей – враги народа.

Читайте также:

Олег Гайдукевич о Светлане Тихановской: «Она говорит от лица Литвы, фактически. Потому что Литва её кормит»

На какие деньги существует «Круглый стол демократических сил» Воскресенского? Рассказал он сам

Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: пятая гадавіна забойства Паўла Шарамета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by