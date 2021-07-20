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Что общего между протестами и «муравьиной спиралью смерти»? Рассказывает политолог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Юрий Воскресенский, политолог:
Поэтому пусть бегут они в Украину, Польшу, Литву, Латвию. С этими странами нам, конечно, надо взаимодействовать – мы все время протягиваем им руку помощи. И пусть они погибнут в этой спирали, потому что у них идей кроме как «санкции-санкции-санкции, развал, режим падет», у них ничего нет. И нормальный человек, который тогда и в августе выходил – было очень много нормальных и образованных, и обеспеченных людей – он уже давно, как Президент правильно сказал, все понял.
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
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