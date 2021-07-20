Назван самый простой и эффективный маринад для шашлыка. Вы удивитесь!

Источник материала: ОНТ

Шеф-повара ресторанов кавказской кухни в Москве рассказали aif.ru об излюбленном маринаде для шашлыка – газированной воде. Что она дает и какую лучше брать?

Специалисты рассказали, что шашлык замачивают в газировке для того, чтобы мясо стало мягче и разбухло. А еще она ускоряет процесс маринования. Для маринада можно использовать любую газированную минеральную воду. Такой маринад подойдет для баранины или молодой говядины. Курицу и вырезку лучше не замачивать в газировке, – это мясо и так нежное, а вода расщепляет волокна.

Как правило, одного часа достаточно для того, чтобы мясо пропиталось водой и ароматом пряностей. Залить его нужно полностью, но не допускать, чтобы кусок плавал в воде.

Шеф-повар ресторана грузинской кухни поделился своим рецептом шашлыка с минеральной водой.

Как готовить: 1 кг баранины нарежьте крупными кусками для шашлыка. Залейте мясо 500 мл газированной воды и оставьте на час. После этого добавьте к нему 20 г соли, пару горошин черного перца, веточку тимьяна и розмарина. Раздавить ножом 2 зубчика чеснока и положите в маринад. Оставить шашлык еще на один час. Затем насадите на шампуры и жарьте на углях.

Фото: Pixabay.com

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