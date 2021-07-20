55 лет в этом году исполняется компании «Белоруснефть». Главная ценность предприятия – коллектив!

Источник материала: ОНТ

55 лет в этом году исполняется компании «Белоруснефть». Главная ценность предприятия – люди! Одна из ключевых профессий в надежном и сплоченном коллективе – оператор по добыче нефти и газа.





С юности жизнь Сергея Заболоцкого была связана с профессиональным спортом – до 30 лет он был футболистом. Однако после рождения сына решил найти работу, которая позволит больше времени проводить с семьей и даст стабильный доход. Выбор пал на ключевое для Речицы предприятие – «Белоруснефть».

Сергей Заболоцкий, оператор по добыче нефти и газа предприятия «Речицанефть»: «Пришел работать сторожем, и я этого не стыжусь. Потом отучился на оператора. Полтора года отработал сторожем, стал оператором. Если сравнить: был третий разряд, а сейчас пятый. Есть к чему стремиться, есть еще другие профессии, все еще впереди. Сейчас подаю документы в университет и вижу себя технологом или геологом в дальнейшем».

Оттачивать навыки помогают конкурсы профмастерства. Соревнования – привычный для Сергея формат, только здесь за победу борешься не в команде, а индивидуально. В первый раз он занял пятое место, спустя 2 года – первое. Победы помог добиться опыт каждодневной работы.

Сергей Заболоцкий, оператор по добыче нефти и газа предприятия «Речицанефть»: «Каждый день приезжаем к 8 часам на рабочее место, переодеваемся и получаем задание от мастера, выезжаем на объект. У нас в бригаде 3 обхода, у каждого от 30 до 40 скважин».

На проверку одной скважины уходит около 15 минут. За это время нужно измерить линейное давление, проверить динамический или статический уровень, оценить работу подземного оборудования.

Сергей Заболоцкий, оператор по добыче нефти и газа предприятия «Речицанефть»: «Мы сняли картинку, и по ней видим работу подземного оборудования, непосредственно насоса, как он заполняется и поднимает жидкость наверх».

Сергей Заболоцкий говорит, что у каждой скважины есть свой характер, и за 9 лет работы он успел их хорошо изучить. Одни постоянно работают ровно, другие более капризны и требуют особого подхода.

Сергей Заболоцкий, оператор по добыче нефти и газа предприятия «Речицанефть»: «Моя должность – это первоисточник информации для нашего предприятия. Я несу за собой такую ответственность, поэтому и люблю свою работу. Мы добываем нефть не только для предприятия, а в целом для Республики Беларусь».

Несмотря на солидный возраст, у «Белоруснефти» амбициозные планы: от разработки новых скважин до создания полноценной сети электрозарядных станций. Но за всем этим для компании по-прежнему главным остается человек.

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