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55 лет в этом году исполняется компании «Белоруснефть». Главная ценность предприятия – коллектив!
Источник материала: ОНТ
55 лет в этом году исполняется компании «Белоруснефть». Главная ценность предприятия – люди! Одна из ключевых профессий в надежном и сплоченном коллективе – оператор по добыче нефти и газа.
С юности жизнь Сергея Заболоцкого была связана с профессиональным спортом – до 30 лет он был футболистом. Однако после рождения сына решил найти работу, которая позволит больше времени проводить с семьей и даст стабильный доход. Выбор пал на ключевое для Речицы предприятие – «Белоруснефть».
Оттачивать навыки помогают конкурсы профмастерства. Соревнования – привычный для Сергея формат, только здесь за победу борешься не в команде, а индивидуально. В первый раз он занял пятое место, спустя 2 года – первое. Победы помог добиться опыт каждодневной работы.
На проверку одной скважины уходит около 15 минут. За это время нужно измерить линейное давление, проверить динамический или статический уровень, оценить работу подземного оборудования.
Сергей Заболоцкий говорит, что у каждой скважины есть свой характер, и за 9 лет работы он успел их хорошо изучить. Одни постоянно работают ровно, другие более капризны и требуют особого подхода.
Несмотря на солидный возраст, у «Белоруснефти» амбициозные планы: от разработки новых скважин до создания полноценной сети электрозарядных станций. Но за всем этим для компании по-прежнему главным остается человек.
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55 лет в этом году исполняется компании «Белоруснефть». Главная ценность предприятия – люди! Одна из ключевых профессий в надежном и сплоченном коллективе –...
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