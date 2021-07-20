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«Настрой волнительный, боевой». Еще одна группа белорусских спортсменов улетела в Токио

20.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены продолжают отправляться на Олимпийские игры в Токио. Сегодня в Страну восходящего солнца вылетела большая группа наших атлетов.

Среди них и титулованная теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко. Она выступит в одиночном разряде олимпийского турнира. Теннисисты начнут борьбу за медали в субботу. Сегодня отправился в Токио и Егор Герасимов, а также сборные по спортивной гимнастике, конному спорту и вторая группа белорусских пловцов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдёт 23 июля. Именно в этот день начнут выступление первые белорусские спортсмены – представители академической гребли и стрельбы из лука. Всего за нашу команду в Японии выступят 109 атлетов в 20 видах спорта.

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Белорусские спортсмены продолжают отправляться на Олимпийские игры в Токио. Сегодня в Страну восходящего солнца вылетела большая группа наших атлетов. Среди них...
 
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