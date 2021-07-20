Под Борисовом таксиста насильно увезли в лес. Там у него требовали деньги, угрожая поджогом

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пишет blizko.by, что история с валютой – выдумка. Вечером 4 июня в деревне Кищина Слобода под Борисовом двое мужчин и женщина ворвались в дом к таксисту. От него требовали $500, которые на днях он якобы получил от клиента. Хозяин все отрицал. Мужчину несколько раз ударили и увезли на машине в лес. Там вымогательство продолжилось. Таксиста облили горючей жидкостью и угрожали, что подожгут. В какой-то момент мужчина попытался убежать, но его догнали и устроили очную ставку с клиентом. Последний признался,blizko.by, что история с валютой – выдумка.

Позже выяснилось, что накануне пассажир такси продал женщине из криминальной компании квартиру в Борисове, получив несколько тысяч долларов и домик в Кищиной Слободе. Позже покупательница должна была передать недостающую часть денег, однако вместо этого решила забрать у собственника задаток, чтобы тот его не пропил. Не желая лишиться валюты , мужчина выдумал историю с извозчиком.





Женщина не поверила и через несколько дней с тремя мужчинами вновь явилась к таксисту, требуя вернуть чужое. Дома оказалась супруга потерпевшего, которая пригрозила незнакомцам милицией. Завязалась потасовка. Хозяевам удалось позвать на помощь соседей. В итоге незваные гости уехали до прибытия правоохранителей.

По материалам проверки Борисовского РУВД следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе связанными с черным риелторством.















