Представитель ГУБОПиК: белорусские силовики учатся на украинском опыте

пишет Sputnik. Находить наиболее активных участников деструктивных Telegram-каналов – основная задача ГУБОПиК, заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Юрий Ткачук в эфире телеканала СТВ,Sputnik.





По его словам, люди, которые в Telegram-каналах призывают жечь имущество и убивать, по сути, являются террористами. Начальник отдела ГУБОПиК назвал это информационным терроризмом.





"Существуют определенные деструктивные Telegram-каналы и чаты, где именно призывают к таким действиям. У них это не очень получается, и, слава богу, то, что случилось с нашими гостями, у них не получилось совершить. Мы устанавливаем этих людей, для нас это основная задача, мы ведем определенную работу, как технического содержание нам позволяет делать, так и методы оперативно-розыскной деятельности позволяют устанавливать данных людей", – сказал Ткачук.





Он подчеркнул, что когда таких граждан задерживают, то они удивляются, так как уверены в своей анонимности. В том числе, речь идет и о тех, кто призывает на план "Перамога".

Опыт Украины

Начальник отдела ГУБОПиК отметил, что на украинском опыте белорусские правоохранители учатся еще с 2014 года. В частности, был проведен анализ угроз для республики, он касался и угрозы оборота оружия, идущего с территории сопредельного государства.





"Естественно, приняты определенные меры, усилены оперативные позиции, поэтому такого повального проникновения незаконного оружия на территорию Беларусь не произошло", – добавил Ткачук.





По его словам, во время событий 2014 года на Украине действия возглавляли фанаты, поэтому и в Беларуси на них обратили внимание: такие люди легко поддаются влиянию и могли бы повести за собой определенные деструктивные силы.





Поэтому, к 2020 году правоохранители подготовились и попытки были, но провалились с их стороны.





"Украина считается недружественным государством в наш адрес. Естественно, они будут как бы проявлять себя спустя рукава, обращая внимание на тот незаконный оборот оружия, который происходит на их территории и, возможно, не будут препятствовать проникновению на нашу территорию", – сказал Ткачук.





Он также отметил, что ГУБОПиК будет реагировать, в том числе, на попытку незаконного оборота оружия с территории Украины и не допустит проникновения деструктивных сил и оружия на территорию Беларуси.