Атака на СМИ – путь к дезориентации общества

Негосударственные СМИ и раньше не чувствовали себя в Беларуси по-настоящему хорошо, а в течение прошедшего года произошло кардинальное ухудшение ситуации.





Сегодня сама по себе принадлежность к профессии несет в себе все больше угроз для свободы, а возможно, для жизни и здоровья журналиста. К сожалению, каждый новый день в Беларуси приносит новые этому подтверждения. Резко повысились риски и для «нетворческих» сотрудников редакций – мы видим примеры, как под репрессии попадают работающие в медиа бухгалтеры и инженеры.





Задача профессиональных СМИ – не пропаганда, а создание ориентиров и коммуникаций





Многие эксперты, комментируя ситуацию, делают акцент на протестных настроениях, которые подпитывает деятельность негосударственных СМИ. Однако это вряд ли полное и наиболее важное описание ситуации. Когда-то в советских учебниках по журналистике приводились высказывания Ленина о том, что пресса не только пропагандист и агитатор, но и организатор. Современная профессиональная журналистика работает по совершенно другим принципам, держась от пропаганды как можно дальше. Вкратце суть этих принципов сформулирована фразой «news but not views» («новости, а не взгляды»). Именно благодаря этому подходу профессиональные медиа выполняют важную для общества функцию, предоставляя ему информацию, необходимую для принятия решений. Также СМИ создают связи между разными группами людей, которым было бы проблематично лично встретиться и обменяться новостями и идеями. Именно из СМИ представители правительства могут узнать о проблемах сельских жителей, сельские жители – об экологических инициативах, экологи - о важных экономических новостях, которые влияют на их деятельность, и так далее.





Понятно, что полностью объективный подход в абсолютно чистом виде практиковаться не может. Так или иначе СМИ представляют интересы определенных групп. Причем читатели, которые являются главным потребителем контента, как правило, оказывают на политику медиа даже большее влияние, чем те структуры, которые их финансируют. С предпочтениями, взглядами и интересами аудитории профессиональным СМИ приходится всерьез считаться, чтобы не остаться без читателей, слушателей и зрителей. На объективность, конечно же, влияет и личность самого журналиста, и его психологическое состояние, и необходимость работы в сложных и конфликтных ситуациях. Просто потому, что находясь в гуще опасных и шокирующих событий сложно сохранять голову холодной.





И все же соблюдение профессиональных стандартов и коллегиальный подход, который отличает профессиональные медиа от блогеров, позволяет СМИ давать обществу вполне объективную информацию, которая является ориентиром для деятельности и ее дальнейшего планирования. Выполнение этой жизненно важной функции - важная причина, по которой журналистов защищают международные конвенции.





При отсутствии проверенных источников информации люди будут руководствоваться слухами





Для того, чтобы понять, как работают журналистские стандарты, рассмотрим несколько наиболее важных из них. Самое первое – это опора на факты. Прежде, чем публиковать что-то, журналист должен убедиться в достоверности информации. Например, удостовериться в подлинности полученных документов и данных, получить заявления из проверенных источников, самому быть свидетелем событий. Бывают ситуации, когда журналист проверяет факты дважды, а то и трижды. Еще один важный стандарт – объективность. Обычно он воплощается путем предоставления читателю разных точек зрения на один вопрос. Выполнение этого условия является особенно важным в конфликтных ситуациях, когда журналист должен предоставить слово обеим сторонам.





И в этом смысле одним из наиболее знаковых событий среди всех атак на СМИ является разгром TUT.by. Часто приходилось слышать по этому поводу «я этого давно ожидал». Очевидно, при этом имеется в виду очень большая влиятельность портала. Но дело в том, что эта влиятельность была приобретена именно благодаря тому, что журналисты TUT.by даже в очень сложные времена придерживались высоких профессиональных стандартов. Достоверность фактов и объективность подачи привлекала в аудиторию портала людей разных возрастов, профессий, социального положения, политических взглядов и интересов.





Удар по наиболее массовому СМИ с высокими стандартами не только является знаковым, но и создает определенную проблему. И эта проблема связана с тем, откуда будет черпать информацию аудитория портала в дальнейшем. Другими словами - на что она будет ориентироваться в принятии решений.





Судя по соцсетям TUT.by/Zerkalo.io, порталу удалось сохранить значительную часть аудитории, но далеко не всю. К тому же, в нынешних условиях портал не может поддерживать тот же широкий спектр тем, что был у него раньше, что также приводит к потере определенного числа читателей и зрителей. На белорусском медийном рынке есть и другие профессиональные СМИ с высокими стандартами, на которые могла бы переключиться аудитория TUT.by. Однако и эти медиа уже подвергаются репрессиям, закрыты или находятся под угрозой закрытия. Те, что еще работают, стремятся как-то минимизировать риски, ради чего очень сильно фильтруют информацию, которую хотят опубликовать.





Очевидно, власти, занимаясь тем, что они уже сами назвали зачисткой, рассчитывали, что в отсутствие объективных источников информации люди обратятся к пропагандистским источникам, и ими станет гораздо проще управлять. Однако люди не могут брать в качестве ориентира для выстраивания своего поведения информацию, которой изначально не доверяют. К тому же информация не очень хорошо воспринимается, когда она уж очень явно противоречит тому, что человек наблюдает вокруг себя. Если человек потерял работу или его доходы снизились, вряд ли он захочет регулярно читать статьи о скором росте ВВП и завоевании белорусскими тракторами новых рынков.



