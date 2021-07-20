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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Во вторник погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. В некоторых местах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Во вторник погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
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