ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-5 работ в Беларуси, где платят больше всего и где меньше. Медианные зарплаты

20.07.2021 07:55 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Топ-5 работ в Беларуси, где платят больше всего и где меньше. Медианные зарплаты
Фото: Myfin.by

Напомним, медианная зарплата, в отличие от средней, показывает, что ниже ее значения зарабатывает половина работников из данной сферы, а выше нее – вторая половина. Также стоит иметь в виду, что данные о медианной зарплате приведены до вычета налоговых и пенсионных отчислений. Т.е. на руки будет выходить еще на 14% меньше. Топ-5 самых высокооплачиваемых работ выглядит так

Инфографика: Myfin.by

Бессменным лидером по зарплатам в Беларуси по-прежнему выступает ИТ. Здесь половина сотрудников зарабатывает 4165,7 рубля в месяц и выше, что составляет около $1646 в эквиваленте. В топ-5 других зарплатных флагманов вошли сферы нефтепереработки (1777,3 рубля или $702), добычи калийных удобрений (горнодобывающая промышленность – 2247,6 рубля или $888), химическое производство (1749 рублей или $691) и, что довольно интересно, продажи и ремонта автомобилей (1601,7 рубля или $633).

В топ-5 самых низкооплачиваемых профессий вошли творчество спорт и отдых (663,4 рубля или $262), рыболовство (699,7 рубля или $277), прочие услуги (737,1 рубля или $291), образование (775,9 рубля или $306) и предоставление административных услуг (795,3 рубля или $314). Отметим, что в числе самых низкоолпачиваемых работ сфера образования регулярно занимает одни из самых низких позиций.

Инфографика: Myfin.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медианная зарплата в Беларуси по данным Белстата за май 2021 составила 1018,4 рубля или чуть больше $400 в эквиваленте. Такие данные статистическое ведомство приводит в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наводнение нанесло транспортной сфере Германии ущерб на 2 млрд евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by