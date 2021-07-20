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Топ-5 работ в Беларуси, где платят больше всего и где меньше. Медианные зарплаты
Источник материала: Myfin
Напомним, медианная зарплата, в отличие от
Бессменным лидером по зарплатам в Беларуси по-прежнему выступает ИТ. Здесь половина сотрудников зарабатывает 4165,7 рубля в месяц и выше, что составляет около $1646 в эквиваленте. В топ-5 других зарплатных флагманов вошли сферы нефтепереработки (1777,3 рубля или $702), добычи калийных удобрений (горнодобывающая промышленность – 2247,6 рубля или $888), химическое производство (1749 рублей или $691) и, что довольно интересно, продажи и ремонта автомобилей (1601,7 рубля или $633).
В топ-5 самых низкооплачиваемых профессий вошли творчество спорт и отдых (663,4 рубля или $262), рыболовство (699,7 рубля или $277), прочие услуги (737,1 рубля или $291), образование (775,9 рубля или $306) и предоставление административных услуг (795,3 рубля или $314). Отметим, что в числе самых низкоолпачиваемых работ сфера образования регулярно занимает одни из самых низких позиций.
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Медианная зарплата в Беларуси по данным Белстата за май 2021 составила 1018,4 рубля или чуть больше $400 в эквиваленте. Такие данные статистическое ведомство приводит в...
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