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Работники МЧС в Минске спасли из горящей квартиры супружескую пару
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС в Минске спасли из горящей однокомнатной квартиры супружескую пару, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Звонок в службу спасения поступил утром в понедельник - горела квартира во Фрунзенском районе по адресу ул.Семеняко, 2. Оказалось, что произошло загорание имущества в жилой комнате.
Огнеборцы спасли из жилища хозяина квартиры и его жену. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения.
Внутри квартиры все закопчено, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.-0-
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Звонок в службу спасения поступил утром в понедельник - горела квартира во Фрунзенском районе по адресу ул.Семеняко, 2. Оказалось, что произошло загорание...
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