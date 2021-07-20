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Тихановская после встречи с Блинкеном ждет от США «решительных действий»

20.07.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в ближайшее время ждет от властей США решительных действий в вопросе ужесточения санкций против режима Лукашенко.

Об этом она заявила в понедельник в интервью телеканалу CNN после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

По мнению Тихановской, со стороны США "в ближайшем будущем последуют решительные действия". Она не пояснила, о каких именно шагах идет речь, но подчеркнула, что "попросила США не стесняться вводить санкции против режима". "Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций", - сказала Тихановская.

По ее словам, Блинкен хорошо понимает ситуацию в Беларуси, а Госдепартамент "готов помочь".

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле обсуждались захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву.

«На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для беларусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество; дать сигнал России, что «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона»; усилить экономическое давление на режим и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой», - сказано в сообщении.

Госдеп США сообщил о встрече Тихановской с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шолле, отметив, что часть встречи прошла с участием госсекретаря США Энтони Блинкеном.

"Они обсудили необходимость прекращения жестких действий со стороны режима Лукашенко наряду с безоговорочным освобождением всех политических заключенных в Беларуси, а также инклюзивный политический диалог и новые президентские выборы под международным наблюдением. Далее, они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи.

В интервью CNN Тихановская отметила, что не получила подтверждения относительно ее возможной встречи с президентом США Джо Байденом.

"Конечно, было бы важно, чтобы мы встретились, но уже были встречи на таком высоком уровне, какие бывают не у каждого лидера, так что мы по-настоящему признательны за такой прием", - подытожила Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская в ближайшее время ждет от властей США решительных действий в вопросе ужесточения санкций против режима Лукашенко.
 
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