|
Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»
Источник материала: Партизан
Спортсменка хочет, чтобы Беларусь гордилась ею.
Арина Соболенко. Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от своего выступления на Олимпиаде в Токио.
«Для меня это первая Олимпиада, новый вызов. Я очень рада, что могу представлять свою страну и свой народ – сильных людей, которые могут преодолеть что угодно. Хочу, чтобы Беларусь мною гордилась. Для меня это очень важно.
Конечно, я мечтаю выиграть медаль и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь», – сказала Соболенко.
Изначально Арина должна была сыграть и в парном разряде на турнире,
Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»
Спортсменка хочет, чтобы Беларусь гордилась ею.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)