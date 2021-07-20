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Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»

20.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсменка хочет, чтобы Беларусь гордилась ею.

Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»
Арина Соболенко. Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от своего выступления на Олимпиаде в Токио.

«Для меня это первая Олимпиада, новый вызов. Я очень рада, что могу представлять свою страну и свой народ – сильных людей, которые могут преодолеть что угодно. Хочу, чтобы Беларусь мною гордилась. Для меня это очень важно.

Конечно, я мечтаю выиграть медаль и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь», – сказала Соболенко.

Изначально Арина должна была сыграть и в парном разряде на турнире, пишет sportarena.by, однако Виктория Азаренко отказалась от участия в Играх.

Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.
 
 
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