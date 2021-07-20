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Молодечно жедет беби-бум? Молодечненец заснял рекордное для города явление. Смотрите сами
Источник материала: Партизан
Стаю аистов, сидящих на крыше многоэтажного дома по ул. Ф. Скорины, 55 в Молодечно, можно было увидеть на прошлой неделе.
Молодечненец Руслан Коржов наблюдал редкое для Молодечно явление – сидящих на крыше многоэтажного дома аистов. Он
Вечером наш собеседник вышел на балкон подышать воздухом. Внизу рядом с домом проходили его знакомые. «Смотри, Руслан!» – окликнули они его, указав рукой на многоэтажный дом.
– Я поднял голову и увидел стаю аистов, летающих рядом с крышей девятиэтажки и уже сидящих там, – говорит Руслан. – Подумал про себя, что это действительно редкое явление, чтобы аисты сидели в таком количестве – их было несколько десятков – на крыше девятиэтажного дома. Поэтому решил снять это на телефон. Такое я наблюдал впервые в жизни. Даже позвал супругу, чтобы она тоже увидела. Через минут 10 они все вместе улетели с крыши дома.
Наш собеседник считает, что аисты решили отдохнуть во время длинного перелета.
– Если верить народным приметам, жильцов дома ожидает беби-бум, – с улыбкой отметил Руслан.
За комментарием Kraj.by обратился к специалисту по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семену Левому:
– Посадка аистов на крышу дома – обычное явление. Но эти птицы, как правило, выбирают одноэтажные дома. Посадка на многоэтажное здание – это крайне необычное явление. Возможно, один из аистов мог сесть на крышу дома по необъяснимым причинам, а остальные, летевшие с ним в стае, последовали этому примеру. Это могла быть стая холостых птиц. Есть в популяции белых аистов некоторые взрослые особи, которые по разным причинам не приступают к размножению или рано потеряли свое потомство. Они собираются в стаи, где может быть от десятка до сотни птиц. Как правило, держатся вместе, совместно ищут корм и могут на ночевку садится на крыши одноэтажных зданий, деревья.
По словам специалиста, мигрировать стаи аистов начинают со второй декады августа. Повзрослевшие птенцы начинают покидать свои гнезда во второй декаде июля.
– Все же это явление – чтобы аисты массово залетели на крышу многоэтажного дома – есть отклонение от нормы, – подытожил Семен Левый.
Фото и видео предоставлены Kraj.by Русланом Коржовым
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Стаю аистов, сидящих на крыше многоэтажного дома по ул. Ф. Скорины, 55 в Молодечно, можно было увидеть на прошлой неделе.
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