Кристина Тимановская: Кастер Семеня не виновата — это заложено генетически

Кастер Семеню видели вблизи? Как относитесь к таким людям?

С Кастер Семеней никогда не пересекалась. Но я думала: если бы стояла рядом с девушкой, которая превосходит меня в гормональном фоне, получился бы нечестный спор. Было бы вдвойне обидно, что я проигрываю только по природе своей. Хотя понимаю: она в этом не виновата — это заложено генетически,Прессбол.