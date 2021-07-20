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Кристина Тимановская: Кастер Семеня не виновата — это заложено генетически

20.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская рассказала Анастасии Чуевской, как относится к Кастер Семене.




Кастер Семеню видели вблизи? Как относитесь к таким людям?

С Кастер Семеней никогда не пересекалась. Но я думала: если бы стояла рядом с девушкой, которая превосходит меня в гормональном фоне, получился бы нечестный спор. Было бы вдвойне обидно, что я проигрываю только по природе своей. Хотя понимаю: она в этом не виновата — это заложено генетически, пишет Прессбол.
 
 
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Белорусская спринтерша Кристина Тимановская рассказала Анастасии Чуевской, как относится к Кастер Семене.
 
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