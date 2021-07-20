Источник материала: ProBusiness

В микрорайоне Грушевка, недалеко от одноименной станции метро и проспекта Дзержинского, «Айрон» строит второй дом жилого комплекса «Минский квартал» . Уже возводится последний 17-й этаж дома. Для своей семьи вы можете выбрать:





двухкомнатную квартиру евро-формата 43 кв.м. с отдельной спальней и кухней-гостиной или трехкомнатную квартиру 71 кв.м. Подобных квартир не так часто встретишь на рынке из-за высокого на них спроса.









Приобрести эти квартиры вы можете в том числе с привлечением кредита «Белинвестбанк» с пониженной процентной ставкой – 8,67% годовых.





Июль 2021г.

Жилые дома комплекса выдержаны в единой архитектурной стилистике всего квартала. На первых этажах разместится социальная, коммерческая и бытовая инфраструктура – детский сад, магазины, аптеки, салоны красоты и др.

Чем еще привлекает ЖК «Минский квартал» :

• Комплекс строит надежный застройщик «Айрон», в портфель которого входит более 20 реализованных в срок или ранее заявленных сроков проектов. На сейчас это важнейший аргумент при выборе застройщика.

• Полноценная действующая инфраструктура - школы, детские сады, медицинские учреждения, торговые, спортивные и развлекательные центры.









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