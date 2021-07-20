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В Молодечно на крыше пристройки мебельного центра горела фильтровальная установка

20.07.2021 08:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории предприятия "Минский мебельный центр" в Молодечно вечером 19 июля горела крыша здания, эвакуированы работники, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 22.30. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что произошло загорание в фильтровальной установке на крыше кирпичного здания, пристроенного к зданию котельной.

До прибытия подразделений МЧС производственный корпус покинули 250 работников, силами добровольной пожарной дружины предприятия был развернут один ствол от пожарного крана.

Загорание ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших. Огонь только повредил фильтровальную установку.

Загорание на работу предприятия не повлияло, технологический процесс не нарушен.

Причина пожара устанавливается.-0-

В Молодечно на крыше пристройки мебельного центра горела фильтровальная установка
В Молодечно на крыше пристройки мебельного центра горела фильтровальная установка

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о происшествии поступило спасателям в 22.30. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что произошло загорание в фильтровальной установке на...
 
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