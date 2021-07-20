В Беларуси началась вступительная кампания в вузы

Источник материала: АФН

20 июля 2021 года в Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы страны.

Подать документы на бюджетную форму обучения абитуриенты могут с 20 по 26 июля включительно, на платную форму обучения – с 20 июля по 9 августа включительно. Внутренние экзамены в вузах пройдут с 27 июля по 4 августа включительно.

Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платное обучение – 11 августа 2021 года.