СМИ узнали о планах Mastercard по закрытию бренда Maestro

















Mastercard ведет консультации с Белоруссией, пишет газета. Собеседники издания объясняют это тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы (кобейджинговая карта выпускается одновременно в двух платежных системах.





Для платежной системы довольно невыгодно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один не приносит большой прибыли, пояснил источник «Коммерсанта». По словам другого источника, комиссии по картам Maestro низкие, поэтому банкам тоже невыгодно их развивать. Еще один собеседник издания отметил, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, в то время как ведущие платежные системы развивают это направление.





В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».



