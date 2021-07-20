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СМИ узнали о планах Mastercard по закрытию бренда Maestro

20.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro, основанного в 1990 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники: по их словам, речь идет о закрытии бренда по всему миру.





Mastercard ведет консультации с Белоруссией, пишет газета. Собеседники издания объясняют это тем, что там около 10% карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы (кобейджинговая карта выпускается одновременно в двух платежных системах.

Для платежной системы довольно невыгодно поддерживать одновременно два бренда, особенно если один не приносит большой прибыли, пояснил источник «Коммерсанта». По словам другого источника, комиссии по картам Maestro низкие, поэтому банкам тоже невыгодно их развивать. Еще один собеседник издания отметил, что карты Maestro не используются в интернет-коммерции, в то время как ведущие платежные системы развивают это направление.

В Mastercard заявили, что не могут «комментировать чьи-либо предположения, бренд работает без изменений».
 
 
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Международная платежная система Mastercard начала обсуждать закрытие принадлежащего ей сервиса дебетовых карт Maestro, основанного в 1990 году. Об...
 
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