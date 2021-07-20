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В Чечерском районе осенью запустят переработку пестицидов

20.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К осени на комплексе по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области в Чечерском районе начнут перерабатывать и пестициды.



"Оборудование уже доставлено, площадка под него тоже подготовлена. Сейчас приступили к монтажным работам, планируем завершить их к сентябрю. С осени начнем пусконаладочные работы", – рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузьменко, пишет interfax.by. Его цитирует новостной портал областной газеты "Гомельская праўда".

По данным портала, на предприятии хранится около 5 тыс. тонн отходов, в основном это пестициды. "Как раз их и будет перерабатывать новое оборудование, которое сейчас устанавливают в рамках совместного с Глобальным экологическим фондом проекта. Совсем скоро начнется обезвреживание данных веществ, планируемая мощность нового цеха – 1600 тонн пестицидов в год. Финансируется проект по Международной программе технической помощи", - сказано в сообщении.

В ближайшее время на комплексе планируется установка видеонаблюдения. Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области занимает более 21 гектара и расположен в 1,5 км западнее деревни Дубровка Чечерского района, на территории зоны последующего отселения. Это единственное гражданское предприятие Беларуси, работающее в подобной постчернобыльской зоне на постоянной основе.
 
 
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К осени на комплексе по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области в Чечерском районе начнут перерабатывать и пестициды.
 
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