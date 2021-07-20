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Принц Гарри собирается выпустить мемуары о жизни в королевской семье
Источник материала: Партизан
Принц Гарри написал мемуары о жизни в королевской семье.
Об этом lenta.ru сообщает со ссылкой на Page Six.
Как рассказали источники издания,
"В интимных и честных мемуарах, написанных одной из самых интересных и влиятельных мировых фигур нашего времени, принц Гарри впервые расскажет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться", - говорится в анонсе книги. Мемуары будут охватывать жизнь внука Елизаветы II с детства до наших дней, включая военную службу в Афганистане и опыт отцовства.
Дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига. Сумма сделки не оглашается, но, как утверждает издатель, выручка пойдет на благотворительность.
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Принц Гарри написал мемуары о жизни в королевской семье.
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