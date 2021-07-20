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Цена биткоина упала ниже 30 тысяч долларов
Источник материала: Партизан
Общая стоимость рыночной капитализации биткоина упала до $557 млрд. Снижение за сутки около $21 млрд.
Самая популярная криптовалюта биткоин существенно потеряла в цене, опустившись ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает CoinDesk во вторник, 20 июля.
Так, по состоянию на 7:45 по Киеву цена биткоина упала на 6,52% и достигла уровня 29 672 долларов.
Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 21 млрд долларов.
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Общая стоимость рыночной капитализации биткоина упала до $557 млрд. Снижение за сутки около $21 млрд.
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