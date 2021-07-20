Цена биткоина упала ниже 30 тысяч долларов













Самая популярная крипто валюта биткоин существенно потеряла в цене, опустившись ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает CoinDesk во вторник, 20 июля.





Так, по состоянию на 7:45 по Киеву цена биткоина упала на 6,52% и достигла уровня 29 672 долларов.





Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 21 млрд долларов.