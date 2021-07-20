ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: экс-президент Литвы Даля Грибаускайте может возглавить НАТО

20.07.2021 08:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сразу три женщины являются наиболее перспективными кандидатами на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как пишет Politico, поиски нового лидера НАТО уже начались. По данным портала, среди возможных кандидатов на этот пост — экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующие президенты Эстонии и Хорватии Керсти Кальюлайд и Колинда Грабар-Китарович.

Каденция действующего главы альянса Йенса Столтенберга завершается в сентябре следующего года, напоминает DELFI.

Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались. Ожидается, что кандидат будет представлен в конце весны или в начале лета на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде.

Однако, источники портала отмечают, что на сегодняшний день хорошие перспективы занять кресло генсека имеют именно Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу три женщины являются наиболее перспективными кандидатами на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевіч: Прыхільнікам пераменаў варта падтрымаць канстытуцыйны рэферэндум — гэта найменшае зло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by