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В Литве назвали шантажом предложение Лукашенко помочь с мигрантами

20.07.2021 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.

«Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По ее слова в Вильнюсе ни на что другое от белорусского режима и не рассчитывали.

«Ответ простой: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», — отметила представитель МИД.

Напомним, в интервью Sky News Arabia Лукашенко заявил, что в соседнем государстве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов на Запад. Он предложил за деньги помочь решить эту проблему.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Теги: Минск
 
 
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Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.
 
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