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В Литве назвали шантажом предложение Лукашенко помочь с мигрантами
Источник материала: Навiны
Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.
«Это не помощь, это шантаж», — передала
По ее слова в Вильнюсе ни на что другое от белорусского режима и не рассчитывали.
«Ответ простой: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит
Напомним, в интервью Sky News Arabia Лукашенко заявил, что в соседнем государстве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов на Запад. Он предложил за деньги помочь решить эту проблему.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
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Во внешнеполитическом ведомстве Литвы не оценили «благие намерения» Александра Лукашенко о помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.
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