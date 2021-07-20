Особенности приготовления глинтвейна: важные нюансы и ингредиенты

Источник материала: Салiдарнасць

Напиток с пряными нотками, очень хорошо согревает, поэтому и пользуется хорошей популярностью во время зимних праздников. Для приготовления глинтвейна не потребуется каких-либо особых навыков. Очень важным моментом является хорошее прогревание всех компонентов и после этого можно наслаждаться всеми вкусовыми особенностями напитка. О том, как приготовить глинтвейн можно узнать на сайте.





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Чем характерен этот напиток

Основным компонентом этого напитка является красное сухое или полусухое вино. Допускается использование и полусладкого. Подбирать подходящее вино лучше всего в зависимости от личных предпочтений. При этом понятно, что дешевые сорта не стоит покупать.

Набор пряностей зависит от личного желания. При этом лучше всего не пренебрегать основными составляющими. Это касается:

корицы;

душистого перца;

гвоздики;

бадьяна.

Многие также любят добавлять имбирь, кардамон, лавровый лист для аромата. При приготовлении этого домашнего напитка важно добавлять пряности в целом виде. То есть нужно покупать не молотые добавки, а целостные компоненты. Чтобы усилить ароматические свойства эти ингредиенты можно раздавить или поломать.

Яблоки и апельсины станут теми продуктами которые в значительной мере обогатят вкус напитка. Можно использовать основную цедру цитрусовых, что состоит из апельсина, лимона, мандарина. Вместо яблок можно взять груши, айву, ягоды.

Кроме сахара можно разбавлять напиток медом. При этом его стоит добавлять только тогда, когда глинтвейн настоится.

Главные правила приготовления напитка

Не следует допускать закипания глинтвейна. Если это произошло, то употреблять такой напиток не нужно. После того как пенка исчезнет, необходимо выключать огонь. Важно не допускать нагревание жидкости выше нужной температуры, спирт будет испаряться и появятся вредные примеси.

Не нужно использовать для приготовления элитные и дорогие вина. Отличным вариантом станут домашние сорта. Употреблять глинтвейн нужно только горячим. Лучше всего пить его в высоких бокалах, где вино не будет слишком быстро остывать.

Классический вариант приготовления

Чтобы приготовить этот напиток, нужно взять бутылку красного вина, столовую ложку меда, одну треть стакана воды, примерно шесть штук гвоздики. Можно также добавить мускатный орех по вкусу.

Мускатный орех, гвоздику добавляют в емкость. Все это заливают водой, ждут, когда все закипит. В основном этот процесс занимает минуту. Затем подливают вино, подогревают на небольшом огне. После того как все подогреется, доливают мед. Получившуюся жидкость нагревают до 70 градусов.

Фруктовый глинтвейн

Очень вкусный вариант напитка. Отличным вариантом для его дополнения станут цукаты в шоколаде. Для приготовления такого глинтвейна смешивают 500 мл. натурального сока, 500 мл. красного вина и 130 мл. воды. Все это должно закипеть, после этого делают маленький огонь.

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Далее в смесь добавляют нарезанное яблоко, несколько горошин душистого перца, 3 палочки корицы, молотый имбирь, мускатный орех, кардамон, 3 столовые ложки цедры из апельсина, лимона, а также изюм. Вся смесь должна нагреться. После того как появятся первые пузырьки нужно выключить огонь. Емкость накрывают крышкой, дают постоять 15 минут. После этого напиток процеживают и подают к столу.

