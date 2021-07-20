Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От авианосных корыт до птеродактиля на сверхзвуке Вот и хватит — пора остановиться.

В охваченных пожарами республиках – Якутии и Карелии.Поднимали вопрошающие, полные надежды глаза на задымленное небо – не пролетит ли там новый «сухой» самолет-невидимка на сверхзвуке? Когда можно его увидеть?Люди, задыхаясь в Якутии от дыма, смотрели на речную воду. Когда подойдут по Лене на помощь новые российские красавцы-авианосцы по полтриллиона рублей за штуку?Власти пихают стране очередной дорогостоящий военный проект. Создание какого-то фантомного истребителя-невидимки на сверхзвуке. Несколько раньше сообщалось о планах строить три авианосца.Но зачем нам, гражданам, это плавающее и летающее затратное железо? На него есть хоть какой-то общественный запрос? Демонстрации с лозунгами: «Дайте нам авианосцы и истребители»?Почему деньги должны направляться на милитари-проекты, а не на строительство канализации в сельских районах, приведение в порядок туалетов в школах, на меры по предотвращению и тушению пожаров, наконец?Убедите граждан, власти, что это действительно им необходимо.Они уже оплачивают базы у черта на рогах – в Сирии, содержат там российскую военную группировку. Теперь еще назревает какая-то военная база в Судане. Для чего это нашей стране? Что ей от этого?Рост цен беспокоит, снижение уровня жизни, отсутствие перспектив у большинства граждан страны. Исключая, конечно, правящие семьи.Пока властями не объяснена необходимость разработки нового военного самолета и его производства, можно исходить из того, что стране он не нужен. Деньги, которые хотят на него потратить, следует направить на социальные цели.Была уже реализована масштабная программа милитаризации. Всякие там «Арматы» и т.п. Вот и хватит. Пора остановиться.