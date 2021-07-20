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Минчанина задержали на поминках по матери
Источник материала: UDF
Задержание во время уличной акции в Минске осенью 2020-го / Из архива Еврорадио
Как
Ночь Сергей провел в "дежурной" камере в РУВД, а назавтра его увезли на Окрестина. Административное дело рассматривал суд Ленинского района, судья — Юлия Инчина.
В протоколе был указан неправильный номер машины, поэтому она вернула дело "на доработку". 29 июня судебный процесс над Сергеем возобновился. Он работает таксистом, к материалам дела приобщили распечатки перемещений с указанием времени и геолокации автомобиля за 1 мая. Судья Инчина несколько раз объявляла перерыв, заявила, что один километр от места правонарушения — незначительная разница. Но дело снова отправила "на доработку". Трое суток как раз закончились, мужчину отпустили до суда.
Процесс возобновился 30 мая. Время в протоколе, на который обратила внимание судья, уже было изменено. Приговор — 15 суток.
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За то, что два месяца назад он слушал в машине песню Виктора Цоя «Перемен!».
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