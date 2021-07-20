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Минчанина задержали на поминках по матери

20.07.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанина задержали на поминках по матери
Задержание во время уличной акции в Минске осенью 2020-го / Из архива Еврорадио​
58-летнего жителя Минска Сергея в конце июня задержали на поминках по матери (было сорок дней, как она умерла). За то, что два месяца назад он слушал в машине песню Виктора Цоя "Перемен!".

Как сообщает spring96.org, мужчина сидел за поминальным столом, когда ему позвонил сын, сказал, что кто-то поцарапал его машину, поэтому нужно спуститься во двор. А там уже ждали сотрудники Ленинского РУВД столицы, которые провели задержание. В милиции составили протокол по ст. 24.23 КоАП. К прослушиванию песни еще добавилось "выкрикивание лозунга "Жыве Беларусь!". Якобы поступила жалоба от "неравнодушного гражданина".

Ночь Сергей провел в "дежурной" камере в РУВД, а назавтра его увезли на Окрестина. Административное дело рассматривал суд Ленинского района, судья — Юлия Инчина.


В протоколе был указан неправильный номер машины, поэтому она вернула дело "на доработку". 29 июня судебный процесс над Сергеем возобновился. Он работает таксистом, к материалам дела приобщили распечатки перемещений с указанием времени и геолокации автомобиля за 1 мая. Судья Инчина несколько раз объявляла перерыв, заявила, что один километр от места правонарушения — незначительная разница. Но дело снова отправила "на доработку". Трое суток как раз закончились, мужчину отпустили до суда.

Процесс возобновился 30 мая. Время в протоколе, на который обратила внимание судья, уже было изменено. Приговор — 15 суток.
 
Теги: Минск
 
 
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За то, что два месяца назад он слушал в машине песню Виктора Цоя «Перемен!».
 
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