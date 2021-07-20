Источник материала: UDF



Задержание во время уличной акции в Минске осенью 2020-го / Из архива Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанина задержали на поминках по матери За то, что два месяца назад он слушал в машине песню Виктора Цоя «Перемен!».

Какspring96.org, мужчина сидел за поминальным столом, когда ему позвонил сын, сказал, что кто-то поцарапал его машину, поэтому нужно спуститься во двор. А там уже ждали сотрудники Ленинского РУВД столицы, которые провели задержание. В милиции составили протокол по ст. 24.23 КоАП. К прослушиванию песни еще добавилось "выкрикивание лозунга "Жыве Беларусь!". Якобы поступила жалоба от "неравнодушного гражданина".Ночь Сергей провел в "дежурной" камере в РУВД, а назавтра его увезли на Окрестина. Административное дело рассматривал суд Ленинского района, судья —В протоколе был указан неправильный номер машины, поэтому она вернула дело "на доработку". 29 июня судебный процесс над Сергеем возобновился. Он работает таксистом, к материалам дела приобщили распечатки перемещений с указанием времени и геолокации автомобиля за 1 мая. Судья Инчина несколько раз объявляла перерыв, заявила, что один километр от места правонарушения — незначительная разница. Но дело снова отправила "на доработку". Трое суток как раз закончились, мужчину отпустили до суда.Процесс возобновился 30 мая. Время в протоколе, на который обратила внимание судья, уже было изменено. Приговор — 15 суток.