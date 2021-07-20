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NASA: телескоп "Хаббл" возобновил работу после сбоя бортового компьютера

20.07.2021 09:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орбитальная обсерватория "Хаббл" в полной мере возобновила работу и вновь присылает снимки на Землю. Заявление Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приводит ТАСС.

"Космический телескоп "Хаббл" снова в деле, исследует близкие и дальние уголки Вселенной. Научные инструменты вернулись к полноценной работе после устранения неисправности, которая приостановила наблюдения более чем на месяц", - сказано в сообщении. Как отмечает NASA, научные наблюдения возобновились во второй половине дня в субботу. Новые снимки, направленные "Хабблом" на Землю, опубликованы на сайте американского космического ведомства.

16 июля пресс-служба Центра космических полетов NASA имени Годдарда сообщила, что инженеры NASA успешно завершили процедуру переключения орбитальной обсерватории "Хаббл" на работу с резервным бортовым компьютером, после того как часть электроники космического аппарата вышла из строя в середине июня.

Научные наблюдения при помощи инструментов "Хаббла" были полностью прекращены 13 июня этого года в результате появления сбоев в работе бортового компьютера телескопа, отвечающего за исполнение команд и отправку данных на Землю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечает NASA, научные наблюдения возобновились во второй половине дня в субботу. Новые снимки, направленные "Хабблом" на Землю, опубликованы на сайте...
 
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