Нефть упала в цене после сделки ОПЕК+ об увеличении поставок









передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. КакУкринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.





Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,93 за баррель, что на $0,66 (0,90%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $0,57 (0,79%) - до $71,24 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $73,59 и $71,81 соответственно.





Министры ОПЕК+ договорились в воскресенье увеличить поставки нефти с августа, чтобы снизить цены, которые в начале этого месяца поднялись до самого высокого уровня примерно за 2-1/2 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.





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ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года.





Чтобы преодолеть внутренние разногласия, ОПЕК+ согласовала новые квоты на добычу для нескольких членов с мая 2022 года, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, РФ, Кувейт и Ирак.





В прошлом году группа сократила добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки на фоне сокращения спроса, вызванного пандемией.





В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.







