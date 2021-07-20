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Билборды с этим продуктом появятся по всей стране: вот что будут популяризовать в Беларуси

20.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «Белгоспищепроме» рассказали о запуске масштабного проекта.


В "Белгоспищепроме" начнут популяризацию рапсового масла, так как оно не хуже оливкового, а еще - национальный продукт. Фото: Надежда Бутович

В государственном концерне «Белгоспищепром» намерены популяризовать в Беларуси рапсовое масло, информирует пресс-служба концерна, пишет kp.by.

Для этого в стране запустят масштабный информационный проект – «Рапсовое масло на столе - здоровье всей семье!».

- По своим свойствам рапсовое масло не уступает оливковому, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот даже превосходит его. Оно отнесено к лучшим пищевым растительным жирам по жирнокислотному составу. К сожалению, сегодня об этом мало кто знает, - заявили в «Белгоспищепроме».

Также сообщается, что совсем скоро билборды с «рапсовым маслом» появятся по всей стране. Информкомпания продолжится по ТВ, радио, в сети и медучреждениях, где будут раздавать информационные бюллетени.

В концерне подчеркнули, что рапсовое масло - это национальный продукт. Его можно использовать во время приготовления еды.

- Белорусское рапсовое масло - без постороннего запаха и привкуса, рафинированное, с высокой степенью очистки и низким содержанием насыщенных жиров, - подчеркнули в «Белгоспищепроме».
 
 
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В «Белгоспищепроме» рассказали о запуске масштабного проекта.
 
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