Литва не будет предоставлять статус политического беженца нелегалам из Беларуси





Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)





сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. Об этомРБК-Украина со ссылкой на LRT.





"Вас хотят обмануть, хотят присвоить ваши деньги, пользуясь вашей доверчивостью или незнанием. Вам обещают, что вы сможете (попасть в Литву - ред.), заплатив большие деньги, и мы знаем, что вы платите тысячи евро, чтобы добраться до ЕС. Вам говорят, что здесь вы сможете работать и жить, а они обеспечат, чтобы вы пересекли границу", - заявил литовский глава МИД.





Он подчеркнул, что мигранты не попадут в ЕС, поскольку на границе с Беларусью их задержит пограничная охрана и поселит в палаточном городке.





"Через несколько дней обманщики, которые тесно работают с преступниками и Лукашенко, привезут вас ночью к границе с Евросоюзом. Отпустят в лесу и скажут, идите туда, там никто не охраняет, там Европа. Здесь вас задержит погранохрана, поселят в палаточном городке. Поскольку вы стали сообщниками (совершающих - ред.) преступления, к сожалению, никто из вас не получит статуса политического беженца", - добавил Ландсбергис.





При этом министр добавил, что мигрантов ожидает депортация.





"В Европу можно попасть только легально. Не верьте обманщикам, не приезжайте в Европу нелегально, поскольку все равно вам придется вернуться. Не становитесь сообщниками преступления", - подчеркнул он.





Отметим, что на границе с Беларусью с начала этого года литовские пограничники задержали более 2096 мигрантов - в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них прибыли из стран Ближнего Востока и Африки.





Напомним, Литва столкнулась с потоком нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Белорусский режим специально открыл свою границу для нелегалов, чтобы отомстить за санкции со стороны ЕС.





Ранее парламент Литвы принял законопроект, который лишает нелегальных мигрантов из Беларуси права свободы передвижения.





Кроме того, глава литовского МИДа призвал ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва нелегалов.