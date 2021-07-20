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БАТЭ отказал брестскому «Динамо» в переносе матча 17-го тура БВЛ

20.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч 17-го тура между БАТЭ и брестским «Динамо», запланированный на 25 июля, состоится.


«БАТЭ отказал брестскому «Динамо» в переносе матча 17-го тура БВЛ, который состоится 25 июля в Борисове», сообщает Football.by с ссылкой на «MyDinamo». 

Напомним, вчера стало известно о переносе матчей 17-го тура между «Торпедо-БелАЗ» и «Славией-Мозырь», который был запланирован также на этот день. Пока перенос командами не подтвержден. Солигорский «Шахтер» пропустит уже третий тур чемпионата Беларуси подряд.  

Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций между «Динамо» Батуми и БАТЭ состоится 22 июля в 20.00 на «Батуми-арене». В это же время брестское «Динамо» проведет матч с «Викторией» Плзень в Чехии. 
 
 
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Матч 17-го тура между БАТЭ и брестским «Динамо», запланированный на 25 июля, состоится.
 
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