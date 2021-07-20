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Более 1400 фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Проблемы с пересечением пунктов пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза продолжают оставаться.
По данным Госпогранкомитета, самые большие очереди как обычно на литовском направлении — более 1080 грузовиков:
Около двухсот фур ждут своего выезда в Латвию:
На польском направлении стоит более 130 большегрузов:
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Проблемы с пересечением пунктов пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза продолжают оставаться. По данным Госпогранкомитета, самые большие очереди...
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