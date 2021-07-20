Более 1400 фур скопилось на границе

Проблемы с пересечением пунктов пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза продолжают оставаться.

По данным Госпогранкомитета, самые большие очереди как обычно на литовском направлении — более 1080 грузовиков:

Каменный Лог — более 300;

Котловка — более 280;

Привалка — более 220;

Бенякони — более 190;

Видзы — более 90.

Около двухсот фур ждут своего выезда в Латвию:

Григоровщина — более 120;

Урбаны — более 70.

На польском направлении стоит более 130 большегрузов:

Брузги — более 70;

Берестовица — более 60.